Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию

Фокус узнавал, зачем Нацгвардии нужны танки, авиация, артиллерия и гранатометы, и к чему ведет сотрудничество с министерствами обороны иностранных государст

17 мая министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что на вооружение Национальной гвардии Украины поступили первые полтысячи ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США. Короткое сообщение быстро подхватили онлайн-СМИ, причем большое внимание этой новости уделила российская пресса. На следующий день пресс-служба Министерства внутренних дел Украины заявила о подписании соглашения о сотрудничестве с министерством национальной обороны Канады. Фокус пытался разобраться, зачем Нацгвардии гранатометы и к чему ведет сотрудничество с министерствами обороны иностранных государств.

В настоящее время Национальная гвардия Украины (НГУ) является воинским формированием, которое при этом наделено правоохранительными функциями и входит в структуру МВД. Министр внутренних дел осуществляет военно-политическое и административное управление НГУ, подает на утверждение президенту кандидатуру командующего гвардией. Кроме охраны государственных объектов, правопорядка и других задач, которые ранее выполняли расформированные внутренние войска МВД, профильный закон предписывает НГУ выполнение ряда мероприятий по защите территории и суверенитета. В частности, принимать меры по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, террористических организаций, принимать участие в антитеррористических операциях, мероприятиях, связанных с прекращением вооруженных конфликтов и других провокаций на государственной границе, а также в мероприятиях по недопущению массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств.

Формально Нацгвардию можно считать еще одной армией, только под командованием министра внутренних дел

Нацгвардия должна участвовать в восстановлении конституционного правопорядка, нарушенного при попытках захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия, разблокировании или прекращении противоправных действий в случае захвата важных объектов, противодействовать массовым беспорядкам. Формирование было создано весной 2014 года в ответ на начало гибридной агрессии Российской Федерации на Крымском полуострове. В дальнейшем части НГУ стали основной силой в Антитеррористической операции на Донбассе, поскольку вооруженные силы не могли привлекаться к боевым действиям напрямую без объявления военного положения. Кроме стрелкового и тяжелого пехотного вооружения, согласно открытым источникам, на вооружении у Нацгвардии находятся артиллерийские системы, авиация, бронетехника, в том числе танки Т-64 и Т-72. Общая численность НГУ не более 60 тыс. человек, но в случае необходимости она может быть увеличена соответствующим законом. Формально Нацгвардию можно считать еще одной армией, только под командованием министра внутренних дел. Напомним, согласно действующему законодательству, президент Украины не имеет правоохранительных полномочий.

Части переходного периода

Исторически сложилось, что Национальная гвардия стала символом фундаментальных изменений украинского государства. Впервые НГУ появилась в 1991 году и просуществовала вплоть до 2000 года. Генерал-лейтенант Николай Мельник, один из создателей Нацгвардии в 1991 году, утверждает, что ее формирование было необходимо для защиты территории независимой Украины.

"В 1991 году Нацгвардия должна была стать основой будущей армии. Ее удалось создать в течение нескольких месяцев"

"В 1991 году у нас не было никаких вооруженных формирований, юридически не было армии. Напомню, что вооруженные силы появились, когда президент Кравчук подчинил Украине три военных округа. Так вот, Нацгвардия должна была стать основой будущей армии. Ее удалось создать в течение нескольких месяцев, туда активно переходили офицеры из старой армии", – вспоминает Мельник.

С самого начала Нацгвардия подчинялась Верховной Раде, так как на момент ее создания в Украине не был избран президент. Осенью 1995 года второй президент Леонид Кучма переподчинил гвардию себе как верховному главнокомандующему. Его решение вызвало волну критики в парламенте, депутаты увидели в нем угрозу президентской диктатуры. В конце 1999 года, после избрания Кучмы на второй президентский срок, Верховная Рада выступила с требованием расформировать Нацгвардию. Что и было сделано в январе 2000 года. Все подразделения и техническая база были переданы внутренним войскам МВД и Министерству обороны.

На своем месте

"По закону Нацгвардия оказывает помощь в деятельности ВСУ, это вторая или третья линия. Условно, когда ВСУ освобождают территорию, Нацгвардия проводит ее "зачистку", потом полиция устанавливает правопорядок, а дальше – выборы и установление власти. Гранатометы нужны для выполнения боевых задач, например, борьбы с диверсионными группами, которые используют бронетехнику. Это необходимое стрелковое вооружение, никакой "зрады" здесь нет", – объясняет Фокусу военный эксперт Олег Стариков. По его словам, международное сотрудничество с оборонными ведомствами других государств связано, в первую очередь, с вопросами логистики и материальным обеспечением.

"Гранатометы нужны для выполнения боевых задач, например, борьбы с диверсионными группами, которые используют бронетехнику. Так что никакой "зрады" здесь нет"

Бывший командующий внутренними войсками (2005-2010 гг.) генерал армии Александр Кихтенко говорит Фокусу, что нынешняя Нацгвардия отличается от классического формирования, которое должно заниматься общественным порядком и охраной государственных объектов. Как пример он приводит жандармерию Франции и Турции.

"Из Нацгвардии делают вторые вооруженные силы. Понятно, что это связано с сегодняшними вызовами и боевыми действиями на востоке страны. Хочу подчеркнуть, что в мировой практике такого нет, чтобы были на вооружение танки и артиллерия. Наоборот нужно оружие для борьбы с ними. Думаю, что в итоге все это передадут Минобороны", – сказал он Фокусу.

Николай Мельник отмечает, что в Европейском союзе, куда мы стремимся интегрироваться, у полицейских формирований нет тяжелого вооружения. Поэтому этот вопрос будет актуальным в будущей повестке дня.

Напомним, в октябре 2017 года Нацгвардия стала членом Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP). Заявка была подана в 2015 году, на следующий год оценочная миссия FIEP дала положительное заключение о соответствии всем критериям члена Ассоциации.