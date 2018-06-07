Украинцы уже воспользовались безвизом 500 тыс. раз

Украинцы воспользовались упрощенной процедурой въезда в Шенгенскую зону 517 тысяч раз с момента появления такой возможности.

Об этом сообщает ВВС News Украина.

Речь идет о количестве въездов, а не людей. По словам пограничников, точно посчитать, сколько именно людей путешествовали, они не могут.

В общей сложности с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 миллиона раз. Большинство по старым загранпаспортам с визами. Около 4 миллионов человек ездили по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

Постепенно сроки действия этих виз заканчиваются, безвизовых путешественников становится все больше.

Если в 2016 году выезд из Украины на границах ЕС оформили 14,6 миллиона украинцев, то в 2017-м, когда полгода уже действовал безвиз - таких было 15,25 миллиона.

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Напомним, послы стран Европейского Союза поддержали введение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает необходимость получать специальные разрешения для въезда на территорию ЕС.