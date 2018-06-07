Рада уволила Данилюка с должности министра финансов

Верховная Рада Украины поддержала проект правительственного постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

За соответствующее решение проголосовали 254 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Сейчас вы будете голосовать по моей отставке. Мне инкриминируют то, что я вынес "сор из избы". Выражение, у которого даже нет соответствия в украинском языке", - отметил Данилюк перед голосованием.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием премьер-министра назначить его заместителем Яну Бугримову.

В свою очередь, 1 июня стало известно, что МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. По его словам, глава Минфина позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабмина.

Данилюк заявил, что его хотят уволить из-за нежелания поддержать выделение бюджетных средств на проекты депутатов-мажоритарщиков.