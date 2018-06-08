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Видео Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили

<span class="label red">Видео</span> Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили
Фото: Минобороны

Наши танкисты соревновались в скоростном вождении на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018

08.06.18 404
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7 июня на учебном полигоне в Графенвер в Германии завершился четвертый день международных соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018. Танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады ВСУ соревновался в четырех дисциплинах: вызов огня артиллерии, скоростное вождение, медицинская эвакуация и химическая защита. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В первом упражнении экипаж, пользуясь имеющимся оборудованием, должен был быстро передать точные координаты цели. После первого выстрела можно было вносить поправки. Целей в упражнении было две.

Следующим испытанием было скоростное вождение. Полдистанции танки двигались с заклеенными средствами визуального наблюдения - сначала задним ходом, дальше разворот и продолжение движения. Механиком-водителем руководил командир танка.

В конце первого отрезка, двигаясь кормой вперед, необходимо было припарковать машину в специальный "карман", обозначенный красными конусами. При обратном движении механику-водителю уже позволили пользоваться триплексом. При этом танк, двигаясь со скоростью около 40 километров в час, должен был переехать автомобиль.

Перед финишем танкистов ждало последнее препятствие - стена из деревянных балок. Остановиться перед ней необходимо было не более чем за метр. Усложняла задачу дымовая завеса. Упражнение наши танкисты выполнили за 25 минут.

После вождения украинская команда переместилась на участок, где выполнялась медицинская эвакуацию. Согласно условиям задачи, военная колонна наехала на условную мину. В результате подрыва гусеница была повреждена, а член экипажа получил ранение в ногу. Танкисты предоставили своему товарищу первую медицинскую помощь, вызвали вертолет и доставили его в госпиталь. В это же время другие военнослужащие заменили поврежденную гусеницу. Справились украинцы довольно оперативно, потратив на упражнение не более 15 минут.

По замыслу упражнения "химическая защита", противник вел огонь снарядами с отравляющими веществами. Один так был подбит, и его нужно было эвакуировать с поля боя. Экипажи выполняли задание в средствах индивидуальной защиты.

Все участки для соревнований находились на серьезном удалении. Таким образом, только в ходе марша между этапами, машины прошли почти по 100 километров.

Напомним, международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018 начались на полигоне Графенвер в Германии 3 июня. За звание лучшего танкового взвода борются представители 8 стран - Австрии, Великобритании, Германии, Польши, США, Франции, Швеции и Украины.

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