Сотрудники Нацполиции задержали двух владельцев агрохолдинга и руководителя структурного подразделения предприятия по подозрению в организации куриных могильников в Киевской области и нанесения ущерба окружающей среде на сумму в 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Украинская правда со ссылкой на источник сообщает, что одним из задержанных якобы является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Евгений Сигал.

"Владельцы предприятия вопреки законодательству организовали утилизацию побочных отходов животного происхождения путем их захоронения на арендованных ими землях. Двоих владельцам "куриного" бизнеса "с запахом" и руководителя структурного подразделения компании уже сообщили о подозрении и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении Нацполиции.

Предприятие находится на территории Киевской области и занимается разведением и производством домашней птицы и других мясных продуктов

Согласно законодательству остатки забитой птицы, а также трупы кур, должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения попадания остатков в почву и водные объекты.

Чтобы сэкономить средства, владельцы агрохолдинга организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных свалок. Однако такой способ утилизации куриных останков несет большие угрозы, ведь опасные соединения, образующиеся от разложения останков птицы, попадают в землю и грунтовые воды.

После обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и приобретения огласки среди общественности, фигуранты дела начали уничтожать отходы. Они выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю.

Также Нацполиция выявила факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

Правоохранители оценили нанесенный окружающей среде ущерб в 200 млн грн. Речь идет о загрязнении и засорении земли, выбросах загрязняющих веществ в воздух, самовольном использовании недр.

6 июня правоохранители Украины провели 14 санкционированных обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства фигурантов дела, а также провели обзор птичьих могильников и осуществили заборы грунта и воды для проведения исследований.

По результатам проведенных мероприятий были задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр).

Ранее прокуратура Киева и СБУ задержали чиновника Укрзализныци за получение 350 тыс. грн "отката".