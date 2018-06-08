Британские ученые рассказали о радиоактивности украинского молока

В некоторых районах страны уровень радиоактивного загрязнения молока превышает безопасный лимит в несколько раз

Спустя 30 лет после Чернобыльской катастрофы молоко в некоторых частях Украины по-прежнему имеет высокий уровень радиоактивности, до пяти раз превышающий безопасный предел. Об этом пишет Independent со ссылкой на результаты исследования ученых Университета Эксетера (Великобритания) и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

Ученые отбирали коровье молоко из частных ферм и домов в Ровенской области, примерно в 125 милях от Чернобыльской атомной электростанции.

Они обнаружили наличие радиоактивного цезия в молоке свыше безопасного для взрослых уровня в 100 беккерелей на литр (Бк/л) в 6 из 14 изученных поселений и превышение детского лимита в 40 Бк/л на восьми участках. Единожды уровень радиоактивности молока был превышен в пять раз и составлял около 500 Бк/л.

"Спустя более 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди по-прежнему подвергаются воздействию радиоактивного цезия при потреблении производимых на местном уровне основных продуктов питания, в том числе молока, в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы», - рассказала доктор Ирина Лабунска из Университета Эксетера.

Она отметила, что жители этих деревень, особенно дети, хронически подвергаются влиянию радиации. В первую очередь от этого страдают дети.

"Многие люди в области, которую мы изучали, держали коров для получения молока, а дети являются основными потребителями этого молока. Хотя уровень загрязнения почвы в исследуемых районах не очень высок, радиоактивный цезий продолжает накапливаться в молоке и других продуктах", - пояснила ученый.

Исследователи утверждают, что решить проблему могут простые защитные меры. Снижение уровня радиации до безопасного уровня будет ежегодно обходится в 10 евро на одного из 8 300 человек, проживающих в шести деревнях с самым высоким загрязнением. С каждым годом стоимость этих мер будет снижаться.

Такие меры предусматривают введение коровам Ферроцина (препарат для выведения радионуклидов), минеральное удобрение картофельных полей и кормление свиней незагрязненным кормом.

Если же никакие действия не будет предприняты, загрязнение молока будет по-прежнему превышать лимит взрослого населения в 100 Бк/л в некоторых регионах Украины до 2040 года.

Напомним, Минагрополитики отложило вступление в силу нового стандарта ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови" до 1 июля 2018 года. Использование домашнего молока (молока второго класса) будет ограничено после двухлетнего переходного периода, но его можно будет закупать для изготовления кормов для животных или казеина.