На пляже под Мариуполем обнаружили радиоактивный песок

В Мариуполе на пляже поселка Песчаный обнаружили радиоактивный песок в районе домов от №68 до 76-б.
Об этом сообщает местный сайт 0629.
Отмечается, что при норме 0,26 мкЗв/час здесь мощность дозы гамма-излучения на поверхности песка составляет от 0,44 до 2, 33 мкЗв/час, рассказали в лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов Мариупольского городского филиала ГУ Донецкий областной лабораторный центр МЗУ.
"Площадь участка, где выявлены торийсодержащие пески, – от 2300 до 2500 кв.м. На остальных участках городских пляжей уровень гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/час", – говорится в сообщении.
Лаборатория предложила городскому совету провести так называемую подсыпку загрязненного участка чистым песком.
Издание отмечает, что насыпи "черного" песка на протяжении ряда лет регистрируются на пляже Песчаный.
"Это природное явление, и оно зависит как от штормовой погоды, так и от направления ветра. Этим объясняется то, что в разные годы участки с "черными" песками выявляются на береговой линии вдоль улицы Большая Морская, – отметили в лаборатории.
Специалисты отмечают, что на Донбассе есть так называемый Приазовский блок Украинского щита. Это древние породы, в которых есть темные минералы с содержанием тория и урана. При выветривании они разрушаются и выносятся на берег моря потоками воды.
Ранее сообщалось, что на пляжах Мариуполя и поселков Приазовья наблюдается массовая гибель бакланов и чаек.