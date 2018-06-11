Ровно год назад, 11 июня 2017 года, вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС. За это время границу с Евросоюзом пересекли почти 20,3 млн украинцев, из которых почти 4,8 млн - по биометрическим паспортам и более 555 тыс. воспользовались всеми преимуществами безвизового режима. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Некий "ажиотаж" среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 90 тыс. украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял уже 32,5 тысячи человек. С наступлением лета, то есть периода активных отпусков и путешествий, ожидается снова увеличение пассажиропотока", - говорится в сообщении.

Чаще всего украинцы путешествуют в ЕС через Польшу, меньше всего – через Словакию.

Напомним, с 11 июня 2017 года все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, получили возможность посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.