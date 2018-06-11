Киевское метро зазвучит по-новому

Столичный метрополитен полностью обновит аудиобъявления, которые звучат в вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Последним толчком для обновления записей стало переименование станции "Петровка" на "Почайну". Но сложность заключалась в том, что нужно было выбрать новый голос метрополитена и компанию, которая произвела бы запись.

"Диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", – добавила советник начальника метрополитена Наталка Макогон.

"После рассмотрения ряда предложений мы поняли, что лучше обратиться к профессионалам и лидерам рынка в данном сегменте. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе", – говорит представитель подземки.

Уже создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления о следующих остановках и тому подобное. Во всех поездах эти записи появятся в течение следующих двух недель, начиная с синей линии. Английский вариант, как и раньше, озвучивается носителем языка.

Напомним, в Киеве на четырех станциях подземки начали работать кассы исключительно для работы с карточками метро. В новой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость.