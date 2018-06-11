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Главная » Страна » Министру и двум нардепам готовят подозрение, - СМИ

Министру и двум нардепам готовят подозрение, - СМИ

Министру и двум нардепам готовят подозрение, - СМИ
Фото: Пресс-служба НАБУ

Речь идет о коррупционных деяниях

11.06.18 46
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Правоохранители готовят подозрения парламентариям Вадиму Рабиновичу и Сергею Лещенко и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу", - утверждает источник.

Напомним, материалы о проживании министра в доме, оформленном на родственницу его жены, антикоррупционное бюро изучает уже год. По поводу Сергея Лещенко продолжается расследование о покупке квартиры в центре Киева. А Вадим Рабинович, согласно заключению САП, не указал в декларации за 2015-2016 годы право пользования домом и земельным участком в Козине Киевской области.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило проверку декларации Рабиновича и передало информацию в САП.

Глава НАБУ Артем Сытник сегодня, 11 июня, во время пресс-конференции подтвердил, что подозрения неким депутатам действительно готовятся. 

"Фамилии называть не буду, анонсировать представления не буду, но они будут", – сообщил Сытник.

По его словам, НАБУ занимается расследованиями в отношении тех депутатов, которые задействованы в коррупционных схемах.

"Представления будут, и по ним мы сейчас активно работаем. Количество и фамилии назвать сейчас не могу", – добавил Сытник.

Напомним, половина украинцев считает борьбу с коррупцией в стране провальной. Успех видит только каждый десятый.

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