Министру и двум нардепам готовят подозрение, - СМИ

Правоохранители готовят подозрения парламентариям Вадиму Рабиновичу и Сергею Лещенко и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу", - утверждает источник.
Напомним, материалы о проживании министра в доме, оформленном на родственницу его жены, антикоррупционное бюро изучает уже год. По поводу Сергея Лещенко продолжается расследование о покупке квартиры в центре Киева. А Вадим Рабинович, согласно заключению САП, не указал в декларации за 2015-2016 годы право пользования домом и земельным участком в Козине Киевской области.
Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило проверку декларации Рабиновича и передало информацию в САП.
Глава НАБУ Артем Сытник сегодня, 11 июня, во время пресс-конференции подтвердил, что подозрения неким депутатам действительно готовятся.
"Фамилии называть не буду, анонсировать представления не буду, но они будут", – сообщил Сытник.
По его словам, НАБУ занимается расследованиями в отношении тех депутатов, которые задействованы в коррупционных схемах.
"Представления будут, и по ним мы сейчас активно работаем. Количество и фамилии назвать сейчас не могу", – добавил Сытник.
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Напомним, половина украинцев считает борьбу с коррупцией в стране провальной. Успех видит только каждый десятый.