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Укрпочта находится на грани банкротства

Укрпочта находится на грани банкротства
Фото: Podrobnosti

Компания сетует на зависимость от Пенсионного фонда

12.06.18 93
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Укрпочта просит издателей отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании. Это связано критическим состоянием, в котором находится предприятие, заявил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет и союза журналистов Украины.

Финансовые проблемы начались после повышения минимальной зарплаты в 2017 году, сообщила пресс-служба НСЖУ, передают Украинские новости.

"На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля - начале августа. Чтобы хорошо было всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой "хвоста" в сентябре, - говорит Александр Чернявский. - Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права".

По словам Чернявского, подписные средства не являются собственными средствами "Укрпочты" - их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. 

"Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, - отмечает Чернявский. - Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников Укрпочты потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что Укрпочта находится на грани банкротства".

Напомним, впервые Укрпочта существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен.

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