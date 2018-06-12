В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВСУ.



Проверка состоялась сегодня, 12 июня, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, насколько хорошо личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.





"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.



Отметим, ранее в Германии завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018. Состязания проходили на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в Графенвере.



В финальный день программа для всех команд была одинаковая. Участники на скорость переносили различные элементы танка. Принимались во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.



В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.