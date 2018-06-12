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Видео Военные проверили боеготовность украинских танков

<span class="label red">Видео</span> Военные проверили боеготовность украинских танков
Фото: Скриншот

Оценивалось, насколько хорошо личный состав танковой бригады готов к выполнению задач

12.06.18 38
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В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВСУ.

Проверка состоялась сегодня, 12 июня, сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, насколько хорошо личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.



"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отметим, ранее в Германии завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018. Состязания проходили на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в Графенвере.

В финальный день программа для всех команд была одинаковая. Участники на скорость переносили различные элементы танка. Принимались во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

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