Турчинов призвал чиновников и депутатов поделится кровью с защитниками Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов накануне Всемирного дня донора сдал кровь для раненых на Донбассе военных и призвал всех чиновников, депутатов и государственных служащих "поделиться своей кровью с защитниками Украины". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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"Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народным депутатам и государственным служащим с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину", - сказал Турчинов.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Путин не собирается прекращать агрессию против Украины. Его цель - дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломать способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран.