Сократилось число неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе

Кабмин исключил из списка три села

Из списка территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, Кабмин исключил три населенных пункта.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, 13 июня.

Из списка убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области. Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одобрил отставку Жебривского

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза обстреляли украинские позиции, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Вечером 12 июня была уничтожена боевая бронированная машина террористов, а также были убиты пять боевиков, еще четверо ранены.