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Главная » Страна » В МинВОТ рассказали, сколько освобожденных из плена заложников получили помощь от государства

В МинВОТ рассказали, сколько освобожденных из плена заложников получили помощь от государства

В МинВОТ рассказали, сколько освобожденных из плена заложников получили помощь от государства
Украинские пленные на Донбассе / Иллюстративное фото: Интерфакс

Пока выплаты получили только 19 бывших заложников

13.06.18 15
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19 освобожденных из плена на Донбассе украинских заложников получили по 100 тыс. грн денежной помощи от государства. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на начальника управления по вопросам перемещенных лиц МинВОТ Ирину Колупаху.

По ее словам, министерство ответственно за выделение и перечисление средств в органы социальной защиты населения, которые уже непосредственно работают с освобожденными из плена и принимают решение об отправке средств на личные счета.

"На сегодняшний день министерством на счета органов соцзащиты перечислены средства в 14 регионах на общую сумму в 4,8 млн гривен. То есть 48 лицам должны быть перечислены средства", - сообщила Колупаха.

Эти средства уже получили 14 человек из Донецкой области, двое из Кировоградской области и по одному человеку из Сумской, Харьковской и Житомирской областей.

МинВОТ в целом документы на получение денежной помощи подало на 71 человека из 74 освобожденных из плена.

"То есть они полностью получат все выплаты", - пояснила Колупаха. 

На вопрос о том, успеют ли последние три человека получить выделенную им помощь, в МинВОТ объяснили, что время еще есть. Один из освобожденных из плена ожидает печать паспорта гражданина Украины, после чего сможет претендовать на деньги.

Бывший пленник Владимир Фомичев в комментарии Общественному сообщил, что ни он, ни двое ультрасов луганской «Зари» Овчаренко и Ахметов еще не получили денег, хотя все необходимые документы подали.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся последний крупный обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданский.

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