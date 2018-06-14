Спасая троих детей, мужчина утонул в Днестре

В Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, спасая троих детей.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.



"Поступило сообщение о том, что в р. Днестр вблизи с. Михальче Городенковского района, утонул гражданин 1987 года рождения, житель города Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, родители заметили, что трое их детей тонут, и бросились на спасение. Мужчина, выталкивая детей из глубины, передал их жене, однако сам, нырнув под воду, больше не выплыл. Женщина вытащила детей на берег, но найти мужа не смогла. Состояние детей удовлетворительное.

Тело мужчины водолазы пока не нашли.

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Напомним, с начала 2018 года на водоемах Украины утонули 378 человек, из которых 35 - дети. Вместе с тем было спасено 241 человека, в том числе 20 детей.