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Европарламент потребовал от РФ освободить всех политзаключенных
Европарламент / Фото: nientedipersonale.com
Освобождение заложников Кремля

Европарламент потребовал от РФ освободить всех политзаключенных

Евродепутаты призвали руководство  ЕС осудить попытки РФ спрятать нарушения прав человека под прикрытием Чемпионата мира по футболу

14.06.18 90
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В четверг, 14 июня, Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям "незамедлительно и безоговорочно" освободить Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Евродепутаты призвали российские власти и медицинские службы предоставить всем голодающим политзаключенным надлежащую медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе путем ненавязывания принудительного кормления или любого нежелательного обращения, которое может представлять собой пытки и другие жестокие формы.

Парламентарии ЕС также выразили "свою глубокую обеспокоенность тем, что многие украинские политзаключенные, в том числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались серьезным пыткам".

В резолюции говорится, что в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

Также Европарламент осудил "нарушения Россией международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства; усиленную милитаризацию Крымского полуострова, угрожающую региональной безопасности; массовые и систематические нарушения прав человека, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар".

По мнению европейских парламентариев, российские суды некомпетентны судить о действиях, совершенных за пределами международно признанной территории России, и судебное разбирательство в таких случаях не может считаться законным.

В документе подчеркивается, что обращение со всеми заключенными должно соответствовать международным стандартам и что все задержанные должны иметь доступ к адвокатам, своим семьям, дипломатическим представителям и медицинскому обслуживанию; российские власти и сотрудники судебных органов несут полную ответственность за безопасность и благополучие задержанных, особенно в Крыму, в соответствии с четвертой Женевской конвенцией.

Также в принятой резолюции содержится требование освободить директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева и всех других политических заключенных в Российской Федерации. Евродепутаты призвали РФ прекартить запугивание и преследование российских правозащитников.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к ЕС "выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в России и попытки спрятать их под прикрытием Чемпионата мира по футболу".

Напомним, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова во время своей поездки в Россию посетит 34 украинских политзаключенных. 

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