В Запорожье полицейские задержали женщину, которая продала своего 15-летнего сына в трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители заранее получили информацию о том, что местная жительница намерена продать своего несовершеннолетнего сына. Злоумышленницей оказалась жительница Запорожья 1969 года рождения, которую неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Своего сына она предложила другой женщине купить за 50 тыс. грн. Глава МВД Арсен Аваков в Facebook уточнил, что мальчик должен был отправиться в трудовое рабство, а его мать собиралась "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом". Кроме того, таким образом она собиралась избавиться от сына, чтобы он "не претендовал на ее квартиру, когда вырастет".

Горе-мать задержали сразу после передачи денег. Мальчика направили в Центр социально-психологической реабилитации детей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь женщине грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн.