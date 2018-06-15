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Чемпионат мира по футболу в России

Мы должны испортить России футбольный праздник, - Климкин

Мы должны испортить России футбольный праздник, - Климкин
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Ранее дипломат уже призывал украинцев не ехать на ЧМ в РФ

15.06.18 313
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен в том, Украина должна испортить проходящий в Российской Федерации Чемпионат мира по футболу.

Об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами, передает "112 Украина".

"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты (политзаключенных, - ред.) Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, как Россия, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", – отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца ранее предостерегла граждан о росте антиукраинских настроений в РФ.

"Сейчас благодаря пропаганде в России очень сильные антиукраинские настроения. Конечно, наши консулы на чеку, они готовы помогать. Мы усилили консульскую составляющую везде: и в посольстве, и в консульских учреждениях, у нас работают горячие и очередные линии. Если какая-то опасность возникает - пожалуйста, чтобы обязательно обращались", - отметила она.

Отметим, ранее Климкин призвал украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в России. "Перед тем, как ехать на Чемпионат, 15 раз подумайте, стоит ли оно того. Когда вы едите в Россию, риск, которые будут вас окружать является непомерными. Провокации спесцслужб ... или вам там что-то подкинут, арестуют, или в чем-то будут обвинять ... И особенно те, кто принимал участие в АТО. Конечно, какие-то списки у них есть, фейковые или не фейковые, но какая разница. Не делайте это", - призвал министр.

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