Генерального прокурора Юрия Луценко вместе с женой Ириной заметили на итальянском курорте, сообщает издание "Таблоид".
Генпрокурор вместе с женой прилетел на отдых в город Комо. Луценко сфотографировали, когда он стоял в очереди на местный фуникулер.
Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что в Италию Луценко поехал с друзьями на выходные, чтобы отметить 30 годовщину своей свадьбы.
Фото: tabloid
Путешествие генпрокурора продлится три дня вместе с уик-эндом.
Отметим, в январе Луценко с супругой отдыхал на Сейшелах, и это вызвало скандал. Но генпрокурор уверял, что отпуск был "без излишеств" и за счет старшего сына.