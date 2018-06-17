Россия может отдать Украине пленников во время ЧМ-2018, - Климкин

Россия может согласиться на очередной обмен пленными в период, пока будет длиться Чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "5 канала".

Министр считает, что освобождение политзаключенных возможно как демонстративный жест президента России.

"Жест возможен, но жест НЕ доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал Климкин.

Также, по мнению министра, встреча лидеров МИД в нормандском формате могла оказать на Россию влияние.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен в том, Украина должна испортить проходящий в Российской Федерации Чемпионат мира по футболу.