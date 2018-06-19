Только факты. Что можно узнать из отчёта Кабмина за 2017 год

На сайте правительства опубликован отчёт о деятельности Кабмина за прошлый год. С ним в июне перед народными депутатами должен выступить Владимир Гройсман. Большинство пунктов документа рассказывают о первоклассной работе министров. Но если копнуть глубже, то окажется, что многие данные могут быть восприняты как позитивно, так и негативно

Два года и два месяца прошло со дня, когда Владимир Гройсман, заступая на пост премьер-министра, пообещал показать, как управлять государством. Кабмин второй год своевременно вносит в парламент полагающийся по закону отчёт, но Верховная Рада до сих пор его не заслушивала. И если в минувшем году глава правительства с лёгкостью этого избежал, то в нынешнем, предвыборном, Гройсману, похоже, придётся держать ответ.

В Верховной Раде отчёта правительства ждут с апреля. Уже тогда в депутатской среде созрело мнение, что отставкой Кабмина оно вряд ли закончится. Дело вовсе не в отсутствии критической массы недоброжелателей Владимира Гройсмана среди народных избранников. А в том, что в глазах парламентариев отставка правительства равнозначна постановке вопроса о досрочных выборах Верховной Рады. Ведь в случае увольнения Гройсмана и компании запускается механизм формирования нового Кабмина, создать который нынешний депутатский корпус неспособен. Даже во фракции "Батькивщина", лидер которой вместе с 12-ю депутатами в феврале прошлого года вносила в парламент постановление об отставке Гройсмана, больше не поднимают этот вопрос. "Может, Порошенко внесёт такое представление, — говорят в "Батькивщине". — Тогда мы подумаем".

Понятно, что при давно созревшем желании избавиться от премьера, превращающегося во всё более самостоятельную политическую фигуру, Пётр Порошенко не станет инициировать его отставку. Даже руками своих депутатов. Но от повода сфокусировать на Гройсмане и его правительстве критические взгляды в президентском окружении не отказываются.

По информации Фокуса, отчитываться в Верховной Раде правительство будет в конце июня. Не дожидаясь этого, мы решили проанализировать цифры и факты, содержащиеся в отчёте Кабмина за 2017 год. Оценки и выводы, следующие из этого анализа, любой желающий может сделать самостоятельно.

Экономический рост

Правительство утверждает, что ВВП растёт. Это действительно так: постепенно ускоряющийся рост экономики продолжается в Украине с начала 2016 года. Тогда экономика выросла на 2,4%. В 2017-м — на 2,5%. Опрошенные Фокусом экономисты прогнозируют, что по итогам 2018 года ВВП страны увеличится на 3,2–3,5%. В 2019-м сохранится такая же динамика.

Эта статистика могла бы иллюстрировать благополучную ситуацию в экономике, если бы не предшествующий период стагнации 2012–2013 годов и резкий обвал 2014–2015-х. После победы Революции достоинства, бегства президента и дальнейшей российской агрессии ВВП Украины в 2014 году сократился на 6,6%, в 2015-м — на 9,8%. Самые большие темпы падения демонстрирует промышленность.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина", считает ежегодный рост в пределах 2–3% в перспективе 5–10 лет неплохим сценарием. "Для макроэкономики главное — постоянство роста, только на втором месте его темпы, — объясняет он. — Конечно, богатеть хочется быстрее, но для этого надо менять шаблоны поведения — судебную практику, защиту прав собственности, роль государства и чиновников и т. д.".

Не по средствам. 79,1% пенсионеров получают выплаты на грани фактического размера прожиточного минимума

Доходы людей

В отчёте правительства сказано, что реальная заработная плата украинцев в прошлом году выросла на 19,1%. С поправкой на инфляцию этот показатель вообще составляет около 40%. Однако начиная с июля 2014 года темпы роста индекса инфляции начали превышать темпы роста реальной заработной платы. С того момента к апрелю 2018 года инфляция выросла на 144,8%. В то же время реальная заработная плата росла не такими быстрыми темпами. Поэтому, если брать не только 2017 год, а период с 2014-го по 2017 год, то рост зарплат пока лишь частично компенсировал рост цен. Именно поэтому большинство украинцев заявляют об ухудшении своего материального положения.

Ситуацию не спасает даже разрекламированное Гройсманом двукратное повышение минимальной заработной платы в 2017 году до 3200 грн. "Ручное, искусственное поднятие зарплат со стороны государства не влечёт за собой автоматического увеличения прибыли предприятия. Зарплата же формируется исходя из прибыльности и конкурентоспособности бизнеса, необходимости привлечения того или иного специалиста и его рыночной стоимости", — объясняет Михаил Можаев, управляющий партнёр, адвокат юридической фирмы "Можаев и Партнёры".

Словом, как ни поднимай минималку, реальные доходы граждан вряд ли вырастут. Работодатели попросту корректируют уровень официальной зарплаты и оставляют неизменной общую сумму вознаграждения с учётом части, выплачиваемой неофициально. "В частном секторе нет ориентации на минималку. Никто просто так повышать зарплаты не будет. Если растёт официальная часть, то настолько же урезают сумму в конверте", — подтверждает Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков.

Выходит, что кроме неквалифицированных работников преимущественно из госсектора от повышения минималки вряд ли кто-то выиграл. Разве что ещё одна часть доходов граждан стала видна официальной статистике. По словам Александра Паращия, подтверждением этому служит разрыв между ростом реальных зарплат (с учётом индекса потребительских цен) и ростом оборота розничной торговли. Если в ноябре 2017 года в сравнении с ноябрём 2016-го первый показатель вырос на 21,7%, то второй — всего на 6,8%.

Пенсионная реформа

В своём отчёте правительство заявляет о том, что средний размер пенсии в 2017 году увеличился на 551 грн, а более 9 млн нетрудоспособных украинцев теперь получают увеличенные выплаты. Кабмин уверяет, что средний размер пенсии в прошлом году составил 2448 грн.

По информации Пенсионного фонда, на 1 января 2018 года общая численность пенсионеров в нашей стране достигла порядка 11,725 млн человек. В то же время фактический размер прожиточного минимума пенсионера в ценах апреля этого года составляет 2772 грн. Такие данные приводит Министерство социальной политики.

"Для макроэкономики главное — постоянство роста, только на втором месте его темпы. Конечно, богатеть хочется быстрее, но для этого надо менять шаблоны поведения государства"

Если оценивать численность пенсионеров, исходя из размера выплат, которые они получают, то 9,274 млн человек (79,1% от общей численности нетрудоспособных украинцев) получают выплаты, граничащие с фактическим размером прожиточного минимума.

По результатам мартовского социологического исследования, проведённого Агентством США по международному развитию (USAID), около 40% украинских пенсионеров негативно (либо же очень негативно) отнеслись к практике "осовременивания" пенсий, которую внедряет правительство Гройсмана. Её поддерживают лишь 13% пенсионеров.

Верховенство права и борьба с коррупцией

Своим главным достижением в этой сфере правительство считает создание Государственного бюро расследований (ГБР) и начало работы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

ГБР — новый орган исполнительной власти, подобный американскому ФБР. Его задача — осуществлять досудебное расследование преступлений, совершённых представителями высшего эшелона власти. В том числе президентом, главой правительства, председателем ВР, судьями, сотрудниками правоохранительных органов и пр. Но пока что ГБР пребывает в стадии формирования и решения организационно-технических проблем. Ожидается, что полноценно ГБР заработает в сентябре 2018 года. Для этого 17 мая парламент принял соответствующий закон.

Что касается АРМА, то его создание было одним из критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Его задача — найти и вернуть в Украину активы на десятки миллиардов долларов, выведенные из страны представителями режима Януковича. За несколько месяцев работы агентства в госказну поступило более 600 тыс. грн. Бюджет самого АРМА на 2018 год составляет 253 млн грн.

Реформа госслужбы и е-правительство

В 2017 году завершились конкурсы на должности госсекретарей — новый пост в украинских министерствах. По задумке, они должны быть неполитическими фигурами, в отличие от министров, и обеспечивать преемственность и стабильную реализацию государственной политики во вверенной сфере. Но особого прорыва в госуправлении не случилось, хотя в рейтинге Global Competitiveness Index 2017–2018 Украина по показателю "прозрачность государственной политики" поднялась на 34 позиции, до 65 места среди 138 стран. А вот по данным экспертного опроса, проведённого в конце прошлого года Фондом "Демократические инициативы" и Реанимационным пакетом реформ, реформа госслужбы названа одной из пяти самых провальных. Главная причина всё та же: она пока не смогла победить украинскую бюрократию. Правительство отмечает, что состоялись конкурсы на 1000 вакансий "специалистов по вопросам реформ" в 10 министерствах, которые будут получать конкурентную на рынке зарплату. Платить её будут международные доноры, а не государство.

В ноябре 2017 года серьёзный удар по независимости госслужащих нанесла Верховная Рада, приняв закон, по которому президент получил право самостоятельно, без проведения конкурсов назначать глав местных администраций, — важный ресурс накануне выборов.

Зато есть сдвиги в сфере электронного правительства. В прошлом году украинцы могли воспользоваться 29 админуслугами онлайн, от выдачи лицензий до оформления паспортов.

Оборона

Как для воюющей страны, отчёт Кабмина о достижениях в оборонной сфере за 2017 год, на удивление, лаконичен. Оборонный бюджет продолжает увеличиваться с 2014 года. В 2017-м он составил 143,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

На 31 декабря 2017 года госдолг составил 1833,7 млрд грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем утверждено законом о госбюджете, что приведёт к дальнейшему увеличению долговой нагрузки

Но не вся эта сумма потрачена непосредственно на внешнюю обороноспособность страны. Сюда входят расходы и на Национальную полицию, и на службу чрезвычайных ситуаций. Минобороны получило 64,9 млрд грн — лишь на 8,5% больше, чем в 2016-м. Помимо текущих трат на зарплаты и подготовку военных, акцент сделан на закупке новых вооружений в рамках запущенной в прошлом году системы государственного оборонного заказа. Так, ВСУ в прошлом году получили 2,5 тыс. единиц военной техники и спецсредств, в частности, переносной ракетный комплекс "Корсар", штурмовой автомат "Вулкан", вертолёт Ми-2МСБ, бронемобиль "Козак-2" и пр.

Государственные долги

В прошлом году государственный долг Украины, сообщает правительство, вырос с $60,7 млрд до $65,3 млрд. По оценкам Счётной палаты, в гривневом эквиваленте государственный долг вырос за год на 11,1%. На 31 декабря 2017 года он составил 1833,7 млрд грн. Хотя надо сказать, что темпы наращивания госдолга правительством Гройсмана не идут ни в какое сравнение с тем, как увеличивалась долговая нагрузка до 2014 года.

Впрочем, какую бы линию поведения с международными кредиторами ни выбрала Украина, до конца 2018-го экономических потрясений, связанных с погашением долгов, удастся избежать. Как подсчитали в инвестиционной компании Concorde Capital, до конца этого года стране предстоят купонные платежи по еврооблигациям на $1,1 млрд и выплаты МВФ по предыдущим программам на $2,5 млрд (около $3,6 млрд суммарно).

"2018 год — достаточно лёгкий для выплат по внешнему долгу. Источником для них могут быть средства на счетах правительства, привлечения от выпуска валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) или валюта, купленная через банки на рынке", — комментирует Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. По его подсчётам, в 2018 году Украина должна выплатить около $3,3 млрд.

Ведение бизнеса

Кабмин заявляет о достижениях в сфере защиты предпринимательства. Одно из главных нововведений — закон "Маски-шоу стоп", который предполагает обязательный допуск адвоката при обыске. "Ранее следователи осознанно не допускали на обыски защитников, чтобы они не зафиксировали процессуальные нарушения. Если теперь адвоката не впустят, все собранные на обыске доказательства будут признаны недопустимыми", — объясняет адвокат, партнёр ЮФ EXPATPRO Василий Чередниченко. Кроме того, присутствие адвоката будет придавать уверенности тем, к кому нагрянули правоохранители. Соответственно, визитёрам придётся поумерить пыл.

Впрочем, у многих бизнесменов нововведения не вызывают большого оптимизма. "Правоохранители будут кошмарить бизнес, пока в стране не исчезнет коррупция. Следователей точно не испугают вступившие в силу изменения. Ведь обжаловать обыск, как и ранее, невозможно", — говорит гендиректор Axon Partners Дмитрий Гадомский.

Больше всего жалоб от предпринимателей традиционно в сторону сотрудников налоговой и таможенных служб. Так, бизнес-омбудсмен который год подряд рапортует, что самыми болезненными для украинского бизнеса остаются налоговые вопросы. Ключевые проблемы, на которые жалуются омбудсмену, — налоговые проверки, задержки по возврату НДС и криминальные производства против бизнеса со стороны ГФС. Хотя в отчёте Кабинета министров чиновники указали систему возмещения НДС как достижение.

Не лучше ситуация у украинского бизнеса и в отношениях с таможенниками. Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман ещё в мае 2016 года дал поручение навести порядок на таможне за два месяца. Более того, в правительстве уже успели отчитаться об увеличении на 30% таможенных поступлений за 2017 год по сравнению с 2016 годом. На деле такой "порядок" обошёлся украинским предпринимателям в копеечку. Согласно исследованию "Упрощение процедур торговли в Украине: оценки и ожидания бизнеса 2017/2018 год", которое было профинансировано Европейским союзом, основными проблемами в работе таможни остаются несовершенное таможенное законодательство, коррупция и взяточничество. В отчёте говорится, что за последние 2 года около трети как экспортёров, так и импортёров должны были тратить больше на прохождение таможни, чем в 2015 году. Приблизительно каждое третье предприятие считает необходимым поддерживать неформальные отношения с фискалами. Больше всего бизнес жалуется на их работу в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях.

Маски-шоу стоп. В Украине обязали допускать адвокатов при обыске

Инвестиции

Украина всё ещё проигрывает в конкуренции с другими странами за деньги зарубежных инвесторов. Об этом свидетельствует низкий показатель поступления новых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), который, по данным Госстата, в 2017 году составил $1,9 млрд. Для сравнения: рекордный уровень ПИИ — $10,9 млрд пришёл в страну в 2008 году, накануне мирового финансового кризиса. В последующие довоенные годы уровень ПИИ колебался в пределах $5–6 млрд, в сравнении с чем теперешние результаты выглядят очень скромно.

Если принимать во внимание не абсолютные цифры, а соотношение ПИИ к ВВП, ситуация выглядит ничуть не лучше. "В 2017 году относительный показатель прямых иностранных инвестиций к ВВП был на уровне 2,2%, что значительно ниже средних значений в 3,9%, продемонстрированных в 2006–2016 годах. При этом в успешный для Украины период 2005–2007 годов отношение ПИИ к ВВП составляло и вовсе 6,8%", — констатирует Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

По мнению Егора Кияна, эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), на инвесторов в 2017 году повлияло ухудшение ситуации на востоке Украины в связи с национализацией украинских предприятий и прекращением торговли с ОРДЛО, недостаточный рост экономики, неопределённость в отношениях с МВФ, который выступает для инвесторов неким маяком.

Программа "Доступні ліки"

Запущенная 1 апреля 2017 года, эта программа сводится к тому, что государство в каких-то случаях полностью, а в каких-то частично покрывает расходы хронических больных на приобретаемые ими лекарства. Речь идёт о пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом ІІ типа и астмой.

Судя по заявленным в отчёте Кабмина цифрам, свидетельствующим об объёме выплаченных из госбюджета компенсаций (614,4 млн грн) и степени вовлечённости в этот процесс аптек (около 7 тыс. аптек из почти 21 тыс.), у правительства есть повод для гордости. Однако проблема в том, что критериями успешности в подобных программах во всём мире служат не финансово-административные показатели, а медицинские. Такие, как снижение смертности от охватываемых программой заболеваний, уменьшение случаев госпитализации больных и числа осложнений у них.

Первые цифры от Министерства здравоохранения говорят пока только о том, что начало снижаться число вызовов скорой к хронически больным людям. Количество препаратов в Национальном перечне программы "Доступні ліки" внушительное — 239. Но если суммировать медикаменты не по наименованиям, а по действующему веществу, получится, что диабетики могут воспользоваться всего тремя видами лекарств, столько же их для астматиков. Для нуждающихся в лечении от сердечно-сосудистых заболеваний в программе фактически 17 видов препа­ратов.

В прошлом году правительство закупило более 500 тыс. книг для публичных библиотек. Но в цифровую эпоху необходимость выделения госсредств на бумажные книги для библиотек под вопросом

Вызывает вопросы ещё одна цифра. В ходе программы, утверждается в отчёте правительства, полностью или частично государство покрыло расходы на лекарства по 13,9 млн рецептов. Однако в Украине (как и во всём мире) гипертоники составляют 30–45% взрослого населения. Несложно подсчитать, что это около 10 млн украинцев. Пусть не все они ходят за рецептами и лечатся, но среди заявленных почти 14 млн рецептов есть ещё и "диабетические" с "астматическими". К тому же одному больному рецепт выписывается несколько раз в год. Выходит, что охват пациентов "Доступними ліками" не такой уж и большой.

Культура

С началом войны на Донбассе украинская власть постепенно пришла к осознанию того, что культура — важный инструмент борьбы с гибридной агрессией. В первую очередь это касается кинематографа. На поддержку оте­чественного кинопроизводства в этом году выделена значительная сумма — 495,5 млн грн, благодаря которым снято 27 фильмов. Они были разного уровня, но рост их количества и наметившаяся стабильность производства давали надежду на возникновение в перспективе отечественного кино. Получивший господдержку фильм о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги" стал одним из главных культурных событий 2017-го. Однако в транше государства на этот год только половина суммы идёт собственно на кино, вторая — на "патриотические сериалы", то есть на телевидение. Нисколько не отрицая нужности сериалов патриотической направленности для нашей страны, рискнём предположить, что такое половинчатое финансирование может отбросить едва зарождающееся украинское кино на несколько шагов назад.

Создание Украинского института книги стало долгожданным проектом и было встречено культурной общественностью с воодушевлением и радостью. Надежды вызывала и кандидатура директора института Татьяны Терен, выбранной на открытом конкурсе. Однако быстро выяснилось, что существующее законодательство, регламенты и тендерные процедуры не слишком способствуют быстрому началу работы созданной с нуля культурной институции. Организационные проблемы привели к уходу с должности директора и фактической стагнации института, который до нынешнего дня существует без официального главы в ожидании начала работы. Есть опасения, что с уходом Татьяны Терен изменится стратегия работы Института книги, которая первоначально задумывалась как современная, проевропейская и открытая миру.