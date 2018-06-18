В Днепре нашли затопленную лодку XVI века

Участники экспедиции Хортицкого заповедника нашли в устье Днепра средневековую лодку, которая лежит на дне реки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает "Радио Свобода".



Отмечается, что была найдена узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров.



"Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем. Нос и корма сохранились лучше", - сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

По его словам, обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы.



Вполне вероятно, что судно построили в XVI веке.



"Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии", - сказал специалист.



К слову, в 90-х годах прошлого века херсонские дайверы в этом же месте нашли аналогичную лодку. Тогда они подняли на поверхность уникальные артефакты: пушку, личные вещи, керамику.

Напомним, археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад.