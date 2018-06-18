Алексей Венедиктов заявил об этом в своем телеграмм-канале

По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже сегодня.

Скриншот с телеграмм-канала на своей странице в Facebook разместила правозащитница Мария Томак.

Венедиктов, в частности, написал следующее: "сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовим и обменом".

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"Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он не происходил, не повредит процессу", - прокомментировала Томак.

Напомним, Дмитрий Песков не смог сформулировать причину недопуска Денисовой к Сенцову.