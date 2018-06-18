Завтра Рада попытается повысить штрафы за "евробляхи"

Верховная Рада во вторник, 19 июня, рассмотрит в первом чтении законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, касающиеся вопросов об автомобилях на иностранных номерах.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает Интерфакс-Украина.

"Нам нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении. Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Автоевросилы", – отметила Южанина.

Законопроект 8488 предлагает установить штрафы за нарушения сроков пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Кроме действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортных средств) – 170 тыс. грн штрафа, или конфискацию авто по решению суда.

Проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в том, что вопросы с еврономерами до сих пор не урегулированы, виноват парламент. Если бы Рада делегировала полномочия Кабмину, вопрос можно было бы решить "цивилизованным способом за 1 месяц", заявил Гройсман.