Кабмин анонсирует ударную борьбу с контрабандой

Правительство и правоохранительные ведомства разработали совместный план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после совещания с силовиками, сообщает Правительственный портал.



"Сегодня провели общее совещание с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн. Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют большие рыбины, которых надо поймать и навести порядок", - сказал Гройсман.

Премьер заверил, что весь силовой блок продемонстрировал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой", ведь существование такого явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность.

"Наше объединение позволит нам жестко наказывать всех тех, кто имеет отношение к контрабанде. Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждую гривну в бюджет. План у нас готов. Мы представляем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания", - подчеркнул Гройсман.

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