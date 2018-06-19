Супрун хочет отменить ежегодные медосмотры для госслужащих

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры для госслужащих. Документ отправили на согласование с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Государственным управлением делами. Об этом сообщила и. о. министра Ульяна Супрун в Facebook.

Она напомнила, что госслужащие с 2003 года обязаны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение.

"Больной ты или здоров - если работаешь на госслужбе - вынужден раз в год проходить всех врачей без разбора, без права выбора медучреждения и возможности отказаться", - отметила Супнун.

Намерение отменить обязательные медосмотры она объяснила двумя причинами. Во-первых, специфика работы госслужащего не требует регулярного осмотра всеми возможными врачами. Во-вторых, этот метод профилактики в принципе не признается в развитых странах, где за состоянием здоровья следит семейный врач, а профилактические медосмотры проводятся по группам риска.

"Предлагаем отменять эту процедуру. Госслужащие, как и вся страна, должны включаться в изменения - сами выбирать своего семейного врача, регулярно и бесплатно его посещать, общаться и получать рекомендации по необходимым для здоровья и профилактики действиям", - резюмировала Супрун.

Напомним, Министерство здравоохранения в рамках улучшения экстренной медицинской помощи планирует ввести новые виды профессий.