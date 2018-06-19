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Аудитором НАБУ назначен Павел Жебривский

Аудитором НАБУ назначен Павел Жебривский
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Назначение вступает в силу со для опубликования

19.06.18 53
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Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.

Об этом говорится в указе Президента №169 от 19 июня.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в указе, который вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, Жебривский был назначен председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации ровно три года назад - 11 июня 2015 года.

13 июня Кабинет министров одобрил его отставку.

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