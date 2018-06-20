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Французы готовы вложить миллиард евро в электростанцию в Чернобыле

Французы готовы вложить миллиард евро в электростанцию в Чернобыле
Фото: Днепр Час

Компания интересуется проектом не первый год

20.06.18 149
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Французская компания Engie готова инвестировать миллиард евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

По его словам, представители компании заинтересовались проектом еще несколько лет назад.

"Два года назад я обратился с предложением к миру, что Украина готова на территории Чернобыльской станции предложить сети, трансформаторы, людей, которые там остались работать, возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику. Например, в солнечную. Эта новость была слабо воспринята украинским медиа, но она в течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и др. На самом деле мы получили безумный интерес. После этого французское правительство инвестировало 250 тыс. евро в исследование, которое они провели по нашей просьбе, возможности реализации такого проекта, и у нас сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект возможен величиной в 1,2 ГВт. Для того, чтобы сравнить эту величину, это размер одного энергоблока на бывшей Чернобыльской АЭС", - рассказал министр.

Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро, и представители Engie на последнем заседании Совета инвесторов при президенте Украины заявили о своей готовности предоставить эту сумму.

"Моя идея, как министра экологии, который ее предложил, строительство солнечных станций в Чернобыльской зоне, мы этот 1,2 ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы они пришли и начали строить буквально уже сегодня. Я думаю, поскольку французы заявили об этом на Совете инвесторов, то это крайне серьезное заявление и это означает, что они уже готовы строить. Мне известно, что они обратились письмом к правительству, но поскольку это не является компетенцией только Министерства экологии, это должно быть на высшем политическом уровне. Инвестиция французского правительства величиной в 1 млрд евро в Украине - я думаю, это соразмерно двум танковым батальонам условных войск НАТО , которые геополитически защищали бы Украину. Очень надеюсь, что мы будем акселерировать этот проект", - резюмировал Семерак.

Напомним, в чернобыльской зоне заработала солнечная электростанция мощностью 1 МВт.

Станция находится рядом с реактором №4, и ее энергии должно хватить для обеспечения 2 тысяч домов.

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