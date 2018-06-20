В Луганскую область из Франции поступила гуманитарная помощь.
Об этом во вторник, 19 июня, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.
В рамках стратегической инициативы командования Объединенных сил "Помощь Восток" состоялась первая отгрузка несколько десятков тонн гумпомощи.
Бесплатную перевозку груза осуществила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Программа была основана по инициативе командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева и при поддержке Луганской областной военно-гражданской администрации.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
"Это только первая ступень в виде помощи качественными и крайне необходимыми вещами для медицинских учреждений Луганщины и Донетчины, домов престарелых, находящихся в прифронтовой зоне, и людей с ограниченными возможностями. В начале июля планируется выход еще одного грузовика с медицинским оборудованием для больничных учреждений Донбасса", - сказал заместитель командующего Объединенными силами по морально-психологическому обеспечению генерал-майор Александр Голоднюк.
Ранее Беларусь отправила гумпомощь Украине. В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель.