В Одессе на Балковской улице трамвай попал в аварию.

Об этом сообщает Думская.

Трамвайный вагон сорвался со спуска Маловского, снес опору электропередач и повредил легковой автомобиль. По предварительным данным никто не пострадал.

Как сообщили в Одесгорэлектротрансе, вагон маршрута №15 был неисправен, маневровый водитель перегонял его в депо, чтобы там поставить на ремонт.

Вследствие неожиданного обесточивания контактной сети вагон начал осуществлять движение в обратном направлении и совершил наезд на опору, – рассказали на предприятии и заверили, что пассажиров трамвае не было.

Причины обесточивания сети выясняют специалисты.

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Напомним, вечером 24 мая на столичном жилмассиве Южная Борщаговка сошел с рельс трамвай. Трамвай сошел с рельс рядом с остановкой "Улица Григоровича-Барского" в направлении Михайловской Борщаговки. Около десяти составов растянулись почти на километр в линию до остановки "Улица Зодчих".