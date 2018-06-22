До 2030 года в Украине построят 10 новых автобанов

На это рассчитывают авторы Транспортной стратегии страны

В Украине запланировано строительство 10 новых автобанов. В их числе транскарпатский автобан (Via Carpatia), Львов-Киев-Харьков-Донецк, Киев-Керчь и Полтава-Днепр.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Также в Мининфраструктуры заявили, что будут работать над продолжением трассы Одесса-Рени в Грецию.

Общий объем инвестиций в транспортную отрасль до 2030 года в Мининфраструктуры оценивают на уровне 60 млрд долларов.

Напомним, транспортная стратегия Украины до 2030 года предусматривает полный отказ от маршруток. Их должны заменить "комфортабельные неолайнеры".