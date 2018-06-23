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В Украине девять тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, - Кава

В Украине девять тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, - Кава
Фото zruchno.travel

Половину нужно закрыть как можно скорее

23.06.18 54
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Советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.

Об этом сообщает 112-Украина.

Также, 17 тысяч мостов, которые имеются в Украине, 4,5 тысяч нужно реконструировать как можно скорее, так как проезд по ним является небезопасным.

"И проезд по ним, по-хорошему, нужно было бы закрыть", - заявил Кава.

Также, он сообщил, что для капитального ремонта всех украинских автомобильных дорог нужно два триллиона гривен.

"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", - объяснил он.

Напомним, оккупанты взорвали мост на трассе Хрустальный-Луганск.

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