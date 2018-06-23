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На ремонт всех дорог Украины нужно два триллиона гривен, - Укравтодор

На ремонт всех дорог Украины нужно два триллиона гривен, - Укравтодор
Фото: КиевВласть

Стоимость работ за километр - от 10 до 15 млн грн

23.06.18 11
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В Украине на всеобщий капитальный ремонт дорог, соединяющих населенные пункты, нужно выделить два триллиона гривен.

Об этом заявил советник главы Укравтодора Александр Кава, передает 112 Украина.

"Дороги, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить хоть какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно два триллиона гривен", - заявил он.

Отвечая на вопрос о стоимости одного километра дороги, Кава сказал, что все "зависит от необходимого объема земельных работ".

"Дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - добавил Кава, говоря о "среднем ремонте".

По данным Кавы, в Украине сейчас 17 тысяч мостов, 9 тысяч из которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тысячи нуждаются в срочном закрытии и ремонте.

Отметим, Украина заняла 130 место из 137 стран мира в  рейтинге по качеству автомобильных дорог.

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