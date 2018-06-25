В селе Крюковщина Киевской области в воскресенье вечером столкнулись Chery Tiggo и Volkswagen Golf. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом сообщает Информатор.
"Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. Tiggo поворачивал налево на улицу Мичурина. От удара оба автомобиля влетели в забор. "Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная женщина", - говорится в сообщении.
Пострадавшую срочно увезли в больницу. Водителя Chery также госпитализировали.
Напомним, в Киеве водитель автобуса умер за рулем. Инцидент произошел возле Южного вокзала. В момент аварии в автобусе находились около 25 учеников языковой школы, которых забрали с вокзала. Неуправляемый Mercedes остановил учитель детей. Никто не пострадал.