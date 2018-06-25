Производство энергии из мусора может избавить страну от свалок

Производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд кубометров газа в год, а также решить проблему свалок. Об этом заявил глава Госагентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, передает пресс-служба ведомства.

Согласно подсчетам Госэнергоэффективности, из 10 млн тонн мусора можно производить 3,5 млн Гкал тепловой энергии и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. В результате потенциал замещения газа составляет до 1 млрд кубометров ежегодно.

В ведомстве наиболее эффективным считают проект, предусматривающий сортировку мусора, получения биогаза из биологической фракции и обязательную когенерации - производство электрической и тепловой энергии.

"Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному "зеленому" тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам", - пояснил Савчук.

Напомним, по словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, 99% свалок в Украине не соответствуют современным экологическим требованиям.