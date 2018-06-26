Зависимая независимость Фемиды. Почему судебная реформа не вернула народу право на справедливый суд

Самым значимым изменениям Конституция Украины подверглась два года назад. 2 июня 2016 года Верховная Рада проголосовала за правки, благодаря которым была запущена судебная реформа. Но её главная цель — независимость судов — не достигнута

Отношение украинцев к судам, сформировавшееся за годы независимости, зачастую сводится к четырём "не":

Не пойду в суд, потому что не выиграю. Не стану судиться, потому что это сложно и непонятно. Не буду обращаться к судьям, потому что они все купленные. Не хочу тратить время на судебную тяжбу, потому что решения придётся ждать годами.

Принятая в 1996 году Конституция наделила судебную ветвь власти самостоятельностью. Но на практике этот принцип систематически нарушался. Судей пыталась контролировать исполнительная власть и "денежные мешки". Это лишало многих граждан и бизнес шансов на правосудие.

Майдан дал надежду на перемены. "Без лишнего пафоса хочу сказать, что считаю это решение одним из главных за время моего президентства... Людям судебная реформа возвращает право на справедливый суд", — заявил Пётр Порошенко в момент старта судебной реформы.

"Мусорная люстрация"

Сперва новая власть прибегла к "малой люстрации", когда 8 апреля 2014 года Верховная Рада приняла Закон "О восстановлении доверия к судебной системе". Этим документом, в частности, была создана специальная комиссия по проверке судей, которые при Януковиче рассматривали дела участников Майдана. Затем последовала "большая люстрация", которая коснулась всех чиновников, занимавших руководящие посты при бывшем президенте.

В результате должностей лишились руководители судов. До Майдана их назначали решением Высшего совета юстиции (ВСЮ), но это была формальность, поскольку в реальности кандидатов отбирали в Администрации президента. После Революции достоинства право выбирать судебное начальство отдали коллективам судов.

Громко заявила о себе и общественность. Она требовала реальной независимости служителей Фемиды от политического и коммерческого влияния. Выпуски теленовостей заполнили репортажи о стихийных митингах под стенами судов, блокировании зданий вооружёнными людьми и присутствии гражданских активистов на громких процессах. В моду вошло публично бросать коррумпированных чиновников и судей в мусорные баки, за что люстрацию прозвали "мусорной".

"Громадськисть" — на выход

С 2014 по 2016 год на судебную реформу западные доноры потратили более $50 млн

Общественные активисты занимались разработкой реформы судов, в частности, механизмов контроля над ними. Процесс софинансировала Европа, США, Канада. Консультантами выступили видные международные эксперты. Так возник Реанимационный пакет реформ, представители которого требовали полной перезагрузки судебной системы, то есть тотального увольнения старых и назначения новых судей. Впрочем, эту идею не поддержала Венецианская комиссия — уполномоченный орган Евросоюза по анализу законодательства. Так что инициативу по реформированию судов РПР упустил.

Этим воспользовалась Администрация только что избранного президента Петра Порошенко. При ней создали две структуры. Первая, Конституционная комиссия, занялась разработкой изменений в Основной Закон, необходимых для запуска реформы. Вторая — Совет по вопросам судебной реформы, чья задача сводилась к написанию проектов законов на базе будущих изменений в Конституции.

В обе структуры набрали экспертов — судей, учёных, адвокатов. Но скоро стало очевидно, что привлекались они скорее для публичного одобрения готовых "рецептов", которые разрабатывал узкий круг юристов АП. Его возглавил Алексей Филатов, которого главе государства порекомендовал Борис Ложкин, руководивший в то время Администрацией президента.

С АП начали сотрудничать юристы, рассчитывавшие на льготных условиях проникнуть в высшие органы управления судебной власти. Их ожидания оправдались. В частности, Сергей Головатый стал судьёй Конституционного суда, Борис Гулько — главой Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, Владимир Василенко — аудитором НАБУ, а его сын — членом Высшей квалификационной комиссии судей, Вадим Беляневич — членом Высшего совета правосудия, а Владимир Кравчук — судьёй Верховного суда. Ключевую роль сыграл бывший глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, который помог Администрации президента склонить на свою сторону судей с высоким авторитетом. Парадоксально, но сам Романюк жернова судебной реформы не прошёл.

Старт судебной реформы

Работа велась почти весь 2015 год. В октябре изменения в Конституцию, подготовленные Администрацией президента, изучила Венецианская комиссия. Документ она назвала очень прогрессивным. 2 июня 2016-го парламент утвердил пакет конституционных изменений, определивших принципы судебной реформы. В тот же день президент поставил под законом свою подпись.

Новации носили революционный характер. В частности, судей предложили утверждать без испытательного срока, что сделало их более независимыми. Парламенту запретили назначать судей, чем разрушили огромный коррупционный механизм, работавший годами. Президент лишился права ликвидировать суды указом — теперь для этого нужно было пройти сложную процедуру. Также изменения в Конституцию усилили полномочия нового органа, пришедшего на смену ВСЮ — Высшего совета правосудия, из которого исключили генерального прокурора и министра юстиции. "Мы довольны судебной реформой в Украине", — резюмировал тогда глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сравнивший изменения в системе правосудия нашей страны с "революцией Коперника".

Пребывая в эйфории, никто не обратил внимания на то, что, в отличие от изменений к Конституции, законопроект "О судоустройстве" не отправляли на изучение Венецианской комиссии

Одновременно с конституционной реформой парламент проголосовал ещё один закон — "О судоустройстве и статусе судей". Он должен был адаптировать законодательство к обновлённой Конституции. Оба документа разрабатывались параллельно, поэтому подавались в ВР пакетом.

Документ содержал план перезагрузки судов Украины. Вместо четырёхуровневой системы предлагалось ввести трёхуровневую. Специализированные высшие суды (административный, хозяйственный, уголовный и гражданский) превращались в суды внутри единого Верховного суда.

Из других важных новаций — адвокатская монополия на участие в процесс в качестве защитника, запуск формирования Антикоррупционного и Интеллектуального судов, конституционная жалоба, электронное судоустройство.

Новый состав получили Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП) — бывший ВСЮ. Между ними перераспределили функции, чтобы эффективно и прозрачно назначить новый Верховный суд, а затем трансформировать остальные суды.

Плюсы реформы

Вот самые прогрессивные нормы Закона "О судоустройстве".

Усиление дисциплинарной ответственности судей. Например, за несвоевременное изготовление судебного решения. Эта новация гарантировала гражданам своевременное получение судебного решения. Повышение зарплат судей. Чтобы вершители правосудия были независимыми и не нуждались в теневом заработке, их труд должен достойно оплачиваться — на этом сделан акцент в новом Законе "О судоустройстве". Правда, значительное повышение зарплаты коснулось только судей Верховного суда, которые теперь зарабатывают более 250 тыс. грн в месяц. Расширение круга лиц, имеющих право претендовать на должность судьи Верховного суда. В конкурсе могут принимать участие не только обладатели опыта работы судьями, но и адвокаты, учёные, а также патентные поверенные. Раньше такой возможности у них не было — Верховный суд Украины считался вотчиной президента, в него попадали по протекции. Внедрение мониторинга образа жизни судей. Этим занялась "Громадська рада доброчесності" (ГДР) при ВККС. Для общественности деятельность ГРД стала своего рода гарантией контроля над внедрением реформы. Теперь, если граждане видят несоответствие между официальными доходами судьи и его образом жизни, они могут пожаловаться в Высший совет правосудия или ВККС и получить сатисфакцию. Правда, процедуры рассмотрения подобных обращений до сих пор не прописаны. Антикоррупционный суд. Именно в Законе "О судоустройстве" появилась прямая норма, предписывающая его создание.

Подводные камни

Пребывая в эйфории, никто не обратил внимания на то, что, в отличие от изменений к Конституции, законопроект "О судоустройстве" не отправляли на изучение Венецианской комиссии. Спохватились по этому поводу лишь тогда, когда стали видны некоторые подводные камни закона.

Прежде всего это размытые процедуры. Правила квалификационного оценивания судей, прописанные ВККС, содержат такой принцип, как "по личному убеждению" членов комиссии. Он активно применяется для отсева одних кандидатов и продвижения других. Благодаря квалификационному оцениванию отбор кандидатов в новый Верховный суд прошёл в ручном режиме. Почти половина нового состава ВС — это судьи бывших высших судов. После отбора в Верховный суд тот же принцип начали применять для оценки судей местных судов. Это тревожный сигнал для кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда, которым ещё предстоит пройти оценивание, ведь в новый суд по непрозрачным правилам могут попасть одиозные личности. Вторым подводным камнем стала дисциплинарная ответственность. Оказалось, что в некоторых ситуациях она работает как репрессивный механизм. Третий (и самый увесистый) подводный камень — недопущение общественности к контролю над отбором судей.

Верховный суд — только для своих

Формирование лояльного к АП Верховного суда позволило перезагрузить суды низших инстанций. Судей, несогласных с действиями власти по трансформации системы, оказалось множество, но жаловаться им некуда

Вместо Верховного суда Украины в рамках реформы создали просто ВС — без приставки "Украины". Это позволило сформировать полностью новый орган, а прежних судей ВСУ уволить одним махом.

Отбор новых служителей Фемиды в высший судебный орган страны вызвал вопросы к ВККС. "Громадська рада доброчесності" заявила, что в Верховный суд проникли те, кто запрещал мирные собрания во времена Майдана, а также кандидаты с неподтверждёнными доходами. Но ВККС аргументы активистов оставила без внимания.

В ВС прошла группа адвокатов из юридической компании "Василь Кисіль і партнери". Вероятно, по чистой случайности, именно в ней до назначения в Администрацию президента работал Алексей Филатов — тот самый, который курирует судебную реформу. Помимо коллег, главный юрист АП протолкнул в Верховный суд своих однокурсников.

Несмотря на то что ОБСЕ раскритиковала отдельные критерии оценивания кандидатов в судьи, их продолжили применять. Больше всего претендентов отсеяли с помощью нормы "личное убеждение" членов ВККС. "Проблемы с конкурсом начались с самого начала. Дальнейший его ход доказал: "ошибки", "случайности" и "недоработки" происходили практически на каждом этапе, наводя на мысль, что отбором банально манипулируют", — писал в те дни Михаил Жернаков, главный эксперт по судебной реформе РПР.

В Верховный суд набрали 120 человек, большинство из которых так или иначе поддержали принципы, по которым Администрации президента проводила судебную реформу.

Низы не хотят

Формирование лояльного к АП Верховного суда позволило перезагрузить суды низших инстанций. Судей, несогласных с действиями власти по трансформации системы, оказалось множество, но жаловаться им некуда — контролируемые Администрацией президента ВККС, ВСП и Верховный суд отказывают в пересмотре решений по их трудоустройству.

Перезагрузка длится уже несколько месяцев. В Киеве, Днепре, Харькове и других крупных городах прежних судей массово снимают с постов. Для оценки судей первой и второй инстанций применяются испытанные во время формирования Верховного суда процедуры квалификационного оценивания. "ВККС неоднократно заявляла о беспрецедентной прозрачности конкурса в Верховный суд и квалификационного оценивания судей. Однако прозрачными были только некоторые процедуры в рамках оценивания, тогда как результат и процесс его определения закрыты", — отметили эксперты "Громадської ради доброчесності" после того, как их вынудили выйти из процесса.

По факту квалификационное оценивание зачищает неугодных и создает вакансии для лояльных. Вместо прежних ускоренными темпами готовят новых судей. На их подготовку выделяются грантовые деньги. С 2014 по 2016 год только на судебную реформу западные доноры потратили более $50 млн.

Операция "Ликвидация"

Исполнительная власть в лице Администрации президента использовала реформу для усиления контроля над судами, утверждают представители общественности

Реформа предусматривает, что суды в Украине должны быть созданы заново и укрупнены. Большинство судов в регионах реорганизуют. Это значит, что судьи из них переводятся из старого суда в новый. Но в крупных городах вроде Киева, Днепра и Харькова применяется ликвидация с последующим созданием новых судов. Скажем, легендарный Печерский суд станет Третьим окружным судом Киева.

Для работавших там судей это означает только одно: они уволены и должны пройти конкурс заново. Правда, по всей Украине после ликвидации более 200 созданы лишь два суда. Что же касается остальных, то сотни судей оказались в состоянии неопределённости. Пока не созданы новые суды, их склоняют принимать решения в пользу действующей власти и агитировать за судебную реформу.

Чтобы избежать встречных исков со стороны отсеянных судей, при назначениях используется квалификационное оценивание. Опытные судьи из Киева массово получают в пределах 700 баллов, хотя их коллеги из регионов нередко набирают более 900. Процедура напоминает зачистку. "Судей убирают под видом квалификационного оценивания и психологических тестов, поскольку они не проявили лояльности, не пообещали верно служить действующей власти", — говорит судья Верховного суда Украины Галина Каныгина.

На прежнем месте работы останутся судьи, набравшие самые большие баллы. Остальным ВСП предлагает на выбор два варианта. Первый — уволиться совсем. Второй — переехать работать в другой суд.

Взять под контроль

Вопреки ожиданиям, суды не стали независимыми. Исполнительная власть в лице Администрации президента использовала реформу для усиления контроля над судами, утверждают представители общественности. По закону судьи избираются пожизненно. Но в реальности над каждым из них висит дамоклов меч.

Нормы Закона "О судоустройстве" и положение ВККС прописаны так, что квалификационная оценка может проводиться в любой момент и сколько угодно раз. Чтобы проверить судью, достаточно получить жалобу на его действия от любого гражданина.

Ещё один инструмент давления — дисциплинарная ответственность. Больше половины из 7 тыс. судей уволились или сокращены, из-за чего нагрузка легла на оставшихся. Они не способны выдерживать сроки, которые обязаны соблюдать по закону, вследствие чего тут же подпадают под дисциплинарную ответственность. Наказывать или нет — члены ВСП решают на своё усмотрение в каждом отдельном случае.

"Фактически суды работают в том же режиме, в котором работали до 2014 года", — комментирует ситуацию Николай Сирый, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого. Анализ происходящего, а также экспертное общение с судьями, участниками судебных процессов и прочими украинцами свидетельствует о хаосе в оценках, высказываниях и формах работы судов, говорит эксперт. Несмотря на отдельные позитивные моменты, происходящее, по словам Сирого, напоминает своеобразное сотрясание воздуха. Здесь нет целенаправленности, нет чёткого понимания проблем, существовавших в судебной системе до 2014-го, и нет плана того, что нужно делать сегодня.