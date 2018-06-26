В РФ заявили, что Денисову могут пустить к Сущенко только после вступления приговора в силу

Сейчас к политзаключенному могут пускать только консульских сотрудников

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сможет попросить Московский городской суд о разрешении на встречу с политзаключенным Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала Солопова.

Она добавила, что вопрос о допуске Денисовой к Сущенко может быть разрешен на общих основаниях после вступления приговора в его отношении в законную силу.

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Сейчас же приговор обжалован Сущенко и его защитником и в законную силу не вступил.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

26 июня Московский горсуд снова отказал Денисовой в посещении Сущенко.