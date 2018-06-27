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Ситуация на Донбассе

Оккупанты нарушают "режим тишины" на всех направлениях

Оккупанты нарушают "режим тишины" на всех направлениях
Фото пресс-службы полка "Азов"

Погиб один военнослужащий

27.06.18 20
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

Также, по данным разведки, трех боевиков уничтожено, пятеро ранены.

"Российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 11 из которых - с вооружения, которое должно быть отведено на определенные минского договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении на странице ООС в среду утром.

На Луганском направлении наибольшее количество обстрелов было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковское боевики применили артиллерийские системы калибром 122 мм. Также активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, майорских и Орехово.

На Донецком направлении противник применил по защитниках Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовки.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по нашим защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

Напомним, 24 июня силы сепаратистов 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

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