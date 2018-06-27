КНДР экстренно модернизирует ядерный реактор вопреки соглашению с Трампом, - СМИ

КНДР быстрыми темпами модернизирует свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене, несмотря на договоренности о денуклеаризации между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

К такому выводу пришли сотрудники портала "38 North", проанализировав спутниковые фотографии ядерного объекта, пишет The Guardian.

Снимки показали, что охлаждающая система для реактора по производству плутония была модифицирована в последнее время. Кроме того, по меньшей мере два новых непромышленных здания были построены на территории центра. Также в Йонбене завершено строительство офисного здания и проводятся работы на вспомогательных объектах.

"Усовершенствование инфраструктуры продолжаются в Йонбене. Это подтверждает, что нужна реальная сделка, а не просто утверждение высоких целей", - отметила руководитель портала "38 North" Дженни Таун.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.