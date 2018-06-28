Больше половины россиян поддерживают обмен заключенными с Украиной, - опрос

Большинство россиян (58%) поддерживают обмен заключенными между РФ и Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные соцопроса Левада-центра.

21% опрошенных сказали о полной поддержке такого обмена и 37% скорее поддержали такую инициативу. Скорее не поддерживают идею обмена 15%, и 10% абсолютно не поддерживают. Еще 18% затруднились ответить.

Социологи также спросили респондентов, слышали ли они о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова с требованием освободить украинских политзаключенных. Впервые слышали о голодовке почти две трети респондентов — 63%. Хорошо знают о ней 6% и что-то слышали 31%.

Опрос был проведен 22- 26 июня 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах. Исследование прошло на дому у респондентов методом личного интервью.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.