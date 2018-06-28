Ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились листовки с цитатами из Основного закона. Об этом в Twitter сообщил Виталий Овчаренко.



По его словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

Фото: twitter.com/vital_ovchar

"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.



Кроме того, сине-желтый флаг был виден на крыше многоэтажного дома.

Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!! Будьмо!

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. pic.twitter.com/4lE1gGIjVU — hochu#domoy (@rjpthjuz) 28 июня 2018 г.

Отметим, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.



