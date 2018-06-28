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Ситуация на Донбассе

Фото В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг

<span class="label red">Фото</span> В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг
Фото: twitter.com/vital_ovchar

Сине-желтый флаг был виден на крыше многоэтажного дома

28.06.18 852
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Ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились листовки с цитатами из Основного закона. Об этом в Twitter сообщил Виталий Овчаренко.

По его словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

Фото: twitter.com/vital_ovchar

"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.

Кроме того, сине-желтый флаг был виден на крыше многоэтажного дома.

Отметим, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают 22-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

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