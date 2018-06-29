На Донбасса за сутки погибли четверо военных

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе боевых действий четыре бойца погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, девять из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", – говорится в сообщении.

На луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Отмечается активность врага в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции у Светлодарска и Новозвановки. Один украинский военный погиб и еще один ранен.

Горячо было в районе населенного пункта Пивденне на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы.

"Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского", – отметили в штабе.

На донецком направлении сепаратисты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции в районе Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Один из военнослужащих под Авдеевкой получил несовместимые с жизнью повреждения.

На мариупольском направлении противник вел огонь по Павлополю, Водяному, Лебединскому, Гнутово, Новотроицком и Широкино.

По данным разведки, девять сепаратистов были уничтожены, еще восемь – ранены.

Напомним, 26 июня незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.