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Освобождение заложников Кремля

Клых находится в психбольнице в Магнитогорске, - правозащитница

Клых находится в психбольнице в Магнитогорске, - правозащитница
Станислав Клых / Фото: Радио Свобода

Политзаключенный находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано

30.06.18 454
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Политзаключенный Станислав Клых, вероятно, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске (РФ).

Об этом журналистам заявила российская правозащитница Татьяна Щур, сообщает 112 Украина.

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама и сотрудники тюрьмы ей сказали, что его уже там нет", – рассказала она.

По ее словам, с понедельника, 2 июля, другой адвокат будет разыскивать в этой клинике Станислава.

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", – отметила правозащитница.

Напомним, 19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области, РФ.

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