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Ситуация на Донбассе

Боевики уже успели нарушить договоренности о перемирии с 1 июля

Боевики уже успели нарушить договоренности о перемирии с 1 июля
Фото: Пресс-центр штаба АТО

С полуночи и до 6 утра террористы дважды обстреляли украинских защитников

01.07.18 20
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За прошедшие сутки, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине дня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия. 

Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения, пишет пресс-центр штаба ООС. 

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. 

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там враг по нашим позициям открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

На Донецком направлении противник активизировал провокации с применением по нашим позициям преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки. 

За прошедшие сутки большое количество вражеских обстрелов пришлось на защитников Мариупольского направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово. 

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. 

Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении

По данным разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен. 

Напомним, накануне на заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля. 

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