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Ситуация на Донбассе

Фото, видео Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе

<span class="label red">Фото, видео</span> Наши военные заняли еще один населенный пункт на Донбассе
Иллюстративное фото: 112.ua

Украинский флаг теперь развивается над Золотым-4

01.07.18 251
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Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, который ранее находился в "серой зоне". Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на офицер пресс-центра Объединенных сил  Валерия Ворончука.

Подробности в штабе не сообщили.

По данным волонтера Романа Доника, операция длилась около трех недель и окончательно завершилась только вчера.

"Вчера в Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулся под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое 4 (бывшее Партизанское) под контроль ВСУ", - написал он в Facebook.

По его словам, операцию провела "самооборона" из состава резерва командующего ООС". При этом украинские военные не нарушили минские соглашения.

"Поселок полностью взят под контроль. При этом ни одно из положений минских договоренностей нарушено не было. Просто для мирного населения была создана зона условной безопасности, а для войск, которые вышли на околицы поселка, "смуга забезпечення". Сейчас это так у Наева называется. Негоже нашим войскам рисковать и обеспечение по серой зоне таскать", - добавил он

Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в свою очередь в Facebook сообщил, что операцию по освобождению населенного пункта провела рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", – написал он.

Напомним, в первый день "хлебного перемирия" на Донбассе боевики совершили минометный обстрел села Зайцево неподалеку от оккупированной Горловки. К счастью, обошлось без жертв.

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