Украинские туристы "застряли" в аэропорту Пальма-де-Майорка

Из Пальма-де-Майорка (Испания) не могут вылететь на Родину около 160 украинских туристов. Они уже второй день находятся в аэропорту.



Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Укринформ.



Об откладывающемся рейсе сообщил один из "застрявших" в аэропорту туристов. Он рассказал, что тур организован через оператора JoinUP. А вылет должен быть через авиакомпанию Yanair.



"Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.



По его словам, около 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не владея информацией, когда именно будет вылет в Украину.



"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул турист.



Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".



Как сообщает ТСН, ссылаясь на одну из пассажирок – Валерию Серую, украинские туристы находятся в аэропорту города Пальма-де-Мальорка с 5 утра 2 июля.



По словам Валерии Серой, их самолет должен был улететь еще вечером 1 июля, однако турагент сообщил им о переносе рейса на утро. В отеле Валерии сообщили, что в связи с переносом рейса они с мужем могут остаться в номере до следующего утра. Но не всем пассажирам так же повезло, говорит женщина.



Приехав в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль, но застряли в транзитной зоне.

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"Здесь есть, где сидеть, очень комфортно. Есть и кафе, и магазины с бутербродами, но в аэропорту все дорого. Пол-литровая бутылка воды стоит почти 2 евро. Никакой информации относительно расселения или хотя бы относительно воды и еды никто нам не предоставляет. Другие пассажиры связываются со своими турагентами, но все предоставляют разную информацию", - рассказала Валерия.



В пресс-службе туроператора JoinUP журналистам объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был 2-го июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.



"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы JoinUP Екатерина Резниченко.



Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.



В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорка тоже, скорее всего, будет проведен авиакомпанией Yanair не раньше утра 3 июля, но точного времени пока нет.



Журналисты также пытались получить комментарии Министерства иностранных дел и авиакомпании Yanair о сложившейся ситуации, но связаться с ними пока не удалось.

Отметим, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из Туниса. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.



Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.



Сегодня украинцев все же начали возвращать из Туниса домой. Днем в Украину вылетел первый из пяти самолетов.