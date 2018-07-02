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Украинские туристы "застряли" в аэропорту Пальма-де-Майорка

Украинские туристы "застряли" в аэропорту Пальма-де-Майорка
Туристы в аэропорту Пальма-де-Майорка/Фото: ukrinform.ru

Около 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра

02.07.18 38
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Из Пальма-де-Майорка (Испания) не могут вылететь на Родину около 160 украинских туристов. Они уже второй день находятся в аэропорту.

Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Укринформ.

Об откладывающемся рейсе сообщил один из "застрявших" в аэропорту туристов. Он рассказал, что тур организован через оператора JoinUP. А вылет должен быть через авиакомпанию Yanair.

"Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.

По его словам, около 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не владея информацией, когда именно будет вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул турист.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".

Как сообщает ТСН, ссылаясь на одну из пассажирок – Валерию Серую, украинские туристы находятся в аэропорту города Пальма-де-Мальорка с 5 утра 2 июля.

По словам Валерии Серой, их самолет должен был улететь еще вечером 1 июля, однако турагент сообщил им о переносе рейса на утро. В отеле Валерии сообщили, что в связи с переносом рейса они с мужем могут остаться в номере до следующего утра. Но не всем пассажирам так же повезло, говорит женщина.

Приехав в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль, но застряли в транзитной зоне.

"Здесь есть, где сидеть, очень комфортно. Есть и кафе, и магазины с бутербродами, но в аэропорту все дорого. Пол-литровая бутылка воды стоит почти 2 евро. Никакой информации относительно расселения или хотя бы относительно воды и еды никто нам не предоставляет. Другие пассажиры связываются со своими турагентами, но все предоставляют разную информацию", - рассказала Валерия.

В пресс-службе туроператора JoinUP журналистам объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был 2-го июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы JoinUP Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорка тоже, скорее всего, будет проведен авиакомпанией Yanair не раньше утра 3 июля, но точного времени пока нет.

Журналисты также пытались получить комментарии Министерства иностранных дел и авиакомпании Yanair о сложившейся ситуации, но связаться с ними пока не удалось.

Отметим, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из  Туниса. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

Сегодня украинцев все же начали возвращать из Туниса домой. Днем в Украину вылетел первый из пяти самолетов.

 

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