"Власти" Крыма продали украинские санатории

Так называемые власти Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в госсобственности.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Такое решение, как утверждают оккупанты, принято потому, что "высокий уровень изношенности этих здравниц требует значительных инвестиций".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерянный мир. Как Россия разучилась мириться
Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года.
До так называемой "национализации" у этих санаториев были украинские владельцы - Верховная Рада Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".
Ранее оккупанты Крыма закрывали санатории полуострова из-за проблем с отоплением.