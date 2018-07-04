Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » "Власти" Крыма продали украинские санатории

"Власти" Крыма продали украинские санатории

"Власти" Крыма продали украинские санатории
Санаторий "Мисхор"/Фото из открытых источников

До так называемой "национализации" у этих санаториев были украинские владельцы - ВРУ и "Укрпрофздравница"

04.07.18 644
000

Так называемые власти Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в госсобственности.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Такое решение, как утверждают оккупанты, принято потому, что "высокий уровень изношенности этих здравниц требует значительных инвестиций".

Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года.

До так называемой "национализации" у этих санаториев были украинские владельцы - Верховная Рада Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

Ранее оккупанты Крыма закрывали санатории полуострова из-за проблем с отоплением.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Балуху просят еще 4 года тюрьмыЧетырех украинских моряков в Крыму выпустили на свободуТрамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4456
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58562
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6305
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8621
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11326
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13396
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3412
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19379
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3971
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9115
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4579 / 9777
  2. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3254 / 3691
  3. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2540 / 2728
  4. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2437 / 2884
  5. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1947 / 1980
  6. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 1927 / 3849
  7. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1821 / 2123
  8. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1459 / 1725
  9. Под Одессой пронесся смерч 1365 / 1568
  10. Польша "подарила" России миллиард злотых 1340 / 1489
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 20 / 3849
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 9777
  3. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 1980
  4. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1062
  5. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 2884
  6. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3691
  7. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1152
  8. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 170
  9. Эффекты роста 4 / 574
  10. Укравтодор залатал ямы на одесской трассе 3 / 750
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.