Украина передала в Международный суд списки иностранцев, воевавших на стороне боевиков, - Матиос

Украина передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. Об этом он сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112 Украина.

"Мы (военная прокуратура, - ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - рассказал Матиос.

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Также главный военный прокурор отметил, что некоторые государства не спешат привлекать к уголовной ответственности своих граждан за участие в боевых действиях в Украине.

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы", - добавил Матиос.

Ранее в Венгрии впервые приговорили к условному сроку участника боевых действий на Донбассе на стороне боевиков "ДНР".