Минобороны сообщило имена трех погибших на ровенском полигоне

Еще девять человек получили ранения

Закарпатский областной военный комиссариат официально сообщил имена трех погибших во время трагедии на полигоне закарпатцев.

"К сожалению, 06.07.2018 около 5:45 во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области погибли трое патриотов и защитников родной земли: капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.., солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р., солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.", - говорится в сообщении.

Отметим, что на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Основной версией инцидента являются нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы такого типа, который взорвался на Ровенском полигоне.